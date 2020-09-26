كركوك.. تدمير مضافة لداعش بضربة جوية

2020/09/26 | 20:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر طيران الجيش اليوم السبت، مضافة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان طيران الجيش تمكن من تدمير وكر لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب إسناد للقطعات الامنية ضمن المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك.

واضافت: ان طيران الجيش يواصل تقديم الدعم والإسناد لكافة القطعات الارضية.

PUKmedia عن اعلام وزارة الدفاع‌

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