العراق على موعد مع كتلة حارة وموجة رطوبة (خارطة)

2020/09/26 | 20:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى تأثر البلاد بكتلة حارة "أقل شدة" مما ستشهده بلاد الشام ومصر وغرب السعودية ووسط وغرب تركيا وشرق المتوسط، فيما ستتأثر مدن الجنوب بموجة رطوبة ابتداء من مساء يوم الثلاثاء/ الاربعاء.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (26 أيلول 2020): "استقرار نسبي بدرجات الحرارة في اغلب المدن مصحوبا بانخفاض طفيف مع موجة رطوبة جنوبا".

وأضاف: "خارطة تمثل الكتلة الحارة في طريقها للتأثير على بلاد الشام ومصر وغرب السعودية ووسط وغرب تركيا وشرق المتوسط، وتأثيرها اقل شدة على العراق الذي سيشهد استقرارا نسبيا بدرجات الحرارة مابين ارتفاع طفيف في مكان وانخفاض في مكان آخر".

وتابع عطية، "والرياح يغلب عليها الاتجاه الشمالي الغربي في اغلب المدن..



مصحوبة بنشاط ملحوظ يوم الاحد في واسط وميسان والسماوة وذي قار والبصرة، وتصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة، وربما تسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى ان الرياح "تتحول يوم الثلاثاء الى مابين ساكنة الى جنوبية شرقية وتظهر خلالها سحبا متفرقة تتكاثر على فترات بعد يوم الثلاثاء".

وأوضح، انه "وفي مدن الجنوب تحديدا ستتأثر بموجة رطوبة بسبب سكون الرياح وتحولها على فترات الى جنوبية شرقية ما يسبب ارتفاع الرطوبة النسبية في الاجواء ابتداء من مساء يوم الثلاثاء/ الاربعاء، وتتعمق اكثر يومي الخميس والجمعة وتخف قليلا يوم السبت أو الاحد".

واختتم بالقول: "أما تفاصيل هطول الامطار في منشور لاحق غدا بعد ثبوت التوقعات".

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