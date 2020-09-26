زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن/ 4 - دلور ميقري

2020/09/26 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري االربيع، التالي لانتقال جمّو إلى الشام وتركه الجندية، تبرعمت أزاهيرُهُ بخبر دخول فوات لحلفاء إلى برلين؛ وكر الثعبان، النازي.



مع انتهاء الحرب، صعد النجمُ الأحمر للروس في سماء الكرة الأرضية وبالأخص في تلك البقاع، الرازحة تحت السيطرة الإستعمارية.



في غمرة هذه الموجة من الحماس، وجد العسكريّ السابقُ مَن يمد إليه يده بورقة انتساب للحزب، الذي عُدَّ فيما مضى من أعوام مقرباً لزعيمه؛ خالد أفندي.



خطوته، نُظر ......





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