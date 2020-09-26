حقيقة سفر أخنوخ ومعراجه - سامح عسكر

2020/09/26 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في الأربعينات من القرن العشرين كان العالم على موعد مع أهم اكتشاف ديني في العصر الحديث، حيث عصر بعض الرعاه العرب في وادي قمران بفلسطين على مخطوطات للعهد القديم والأبوكريفا سميت لاحقا ب "مخطوطات البحر الميت" أو " قمران" وهي مجموعة كتب غير مفهرسة وعشوائية لكتب متناثرة عرف منها أنها كتبت ما بين القرنين 2 ق.



م والقرن الأول ب.



م كُتُب قمران حويت على بعض أسفار الأبوكريفا، ما يهمني منها الآن "سفر ......





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