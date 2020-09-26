الصحة: معدلات الشفاء من كورونا في البلاد 80% وهي النسبة الاعلى دوليا

2020/09/26 | 20:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل اجتماعاتها مع شركات عالمية للحصول على لقاح مضاد بغداد- وعد الشمري اكدت وزارة الصحة، أمس السبت، أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا في العراق الاعلى دوليا، لافتة الى استمرار حواراتها مع شركات صينية وبريطانية وروسية واميركية للحصول على لقاح مضاد، فيما تحدثت عن زيادة متوقعة في الاصابات مع دخول فصل الخريف.وقال المتحدث باسم ...

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