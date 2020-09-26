2020/09/26 | 20:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله وحركة امل طالبا بتسمية وزراء لهما فيها الصباح الجديد-متابعة قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون امس السبت، إن الأحزاب السياسية اللبنانية ارتكبت خيانة جماعية، بعد فشل تشكيل الحكومة، من دون ان يزيد على ما قال شيئا.كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، قد أعلن في وقت سابق السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدم التوافق على الحكومة الجديدة يضيع على لبنان فرصة التعافي الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدم التوافق على الحكومة الجديدة يضيع على لبنان فرصة التعافي الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).