مع بدء العام الدراسي..معلمو الإقليم ينظمون تظاهرات واضرابا عاما لمقاطعة الدوام

2020/09/26 | 20:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجناء السياسيون: ما ذنبنا لكي ندفع ضريبة الفساد والمحسوبية؟ السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي مع اعلان وزارة التربية بدء العام الدراسي الجديد في اقليم كردستان، نظمت هيئات وممثليات عن شريحة المعلمين والموظفين في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين، تظاهرات امام مديريات التربية، معلنة اضرابا مفتوحا ومقاطعة الدوام الرسمي لحين اعادة رواتبهم المدخرة ...

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