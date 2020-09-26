يسرا البريطانية (17) - احمد جمعة

2020/09/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة "أخيراً ستدخلين الزبير"نزلت عليها العبارة وهي تستمع إلى صوت عبد الباسط عبد الصمد يتلو سورة الحشر عند الآية (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) كما لو أن السماء أطبقت على الأرض، رفعت رأسها للأعلى لتصطدم نظراتها بالسقف فوقها وترتد نحو الأسفل لتتأكد بأن الأ ......





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