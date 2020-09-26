الهكسوس - محمد زكريا توفيق

2020/09/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هم الهكسوس؟ هم ليسوا "الملوك الرعاة"، كما كانت الترجمة سابقا، بل "الملوك الأجانب".



مشكلة تتبع تاريخ الهكسوس في مصر، سببها هو أن المصريين كانوا يدونون انتصاراتهم فقط.الهكسوس كانوا ساميين، يسمون عند العرب "العماليق".



أسماء حكامهم، مثل "خيان"، "صكير"، "حار"، تعتبر أسماء السامية.



غزوا مصر، أو ربما احتلوها من الداخل، بعد أن كانوا يعيشون فيها مدة طويلة من الزمن.



قبور بني حسن، تبين أن الساميين ......





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