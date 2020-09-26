2020/09/26 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على اهمية التمثيل النسوي في كل الدوائر الانتخابية، فيما اشار الى ان معيار قانون الانتخابات جاء من الجماهير ومن وجهة نظر شعبية.

وقال رئيس البرلمان في مداخلة له داخل قبة البرلمان خلال جلسة اليوم السبت، انه “لايخفى على الجميع اهمية قانون الانتخابات الذي سبق وان صوت عليه البرلمان في شهر كانون الاول من العام الماضي، والمس جدية واضحة من الموجودين في القاعة لاكمال القانون، والوقت ليس مفتوح امام المجلس ورئاسة المجلس وهنالك كيل من الاتهامات بعدم اكمال القانون والمعني بالقانون هي القوى السياسية ورئاسة المجلس جاهزة لتقديمه في اي وقت.

واضاف رئيس البرلمان، انه “يجب ان يكون هنالك عدالة اجتماعية في القانون وتغليب للمصلحة الوطنية العامة، والشعب لا يثق بنظام القوائم الانتخابية التي اوصلتنا جميعا الى قبة البرلمان”، لافتا الى ان “معيار قانون الانتخابات جاء من الجماهير ومن وجهة نظر شعبية باعتماد اعلى الاصوات”.

ودعا الجميع “لتحمل مسؤولياتهم في اكمال الدوائر الانتخابية وان يكون هنالك معيار واضح من البصرة الى دهوك مع مراعاة بعض المحافظات ووضعها، ومنها كركوك وبحال توافق ممثلوا كركوك فنحن معهم وبحال ارادوا منح محافظتهم خصوصية معينة فنتمنى ان تعطى مع محافظات اخرى خصوصية بهذا الجانب”، مشددا على “اهمية التمثيل النسوي في كل الدوائر الانتخابية لان خلو اي دائرة للتمثيل النسوي فيمكن لاي مراة ضمن الدائرة ان تطعن امام المحكمة الاتحادية وتم الاتفاق ايضا على ان يكون الدمج للاقضية والمناطق المتجاورة ضمن نفس الدائرة الانتخابية ودون انتقائية للحفاظ على النسيج الاجتماعي”.

وتابع، استلمت طلب بتأجيل الجلسة الى موعد الثلاثاء او الاربعاء ولا تتحمل الرئاسة تاخير القانون ولكن سنكون جزء مما يتم الاتفاق عليه بين القوى السياسية”، مشددا على ان “اي مقترح يتم التوافق عليه نمضي به وبحال عدم التوافق فلغة الارقام من ستحكم داخل مجلس النواب ونحرص على التوافق ولكن لا خيار لدينا الا المضي للتصويت”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رئيس مجلس النواب يؤكد على اهمية التمثيل النسوي في الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. رئيس مجلس النواب يؤكد على اهمية التمثيل النسوي في الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).