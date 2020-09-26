الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في تلعفر

2020/09/26 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، عن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في تلعفر في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٧٢ للفرقة من الوصول الى مخبأ للعبوات والصواريخ في قرية الجري ناحية ربيعة قضاء تلعفر غرب نينوى".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بداخله ٢ قنبرة هاون وصاروخ كاتيوشا وعبوة ناسفة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر معبأة بمادة السي فور"، مؤكداً "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".





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