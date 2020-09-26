البنك المركزي يؤكد استعداده التام لتسلم إشعارات صرف رواتب أيلول

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، استعداده التام لتسلم إشعارات صرف رواتب أيلول.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي يؤكد استعداده التام لتسلم إشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر أيلول من حساب وزارة المالية في البنك المركزي".

وأضاف، أن "البنك أوضح بعدم وجود أي إشكالات فنية أو تقنية بالوقت الحاضر تعيق ذلك".

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