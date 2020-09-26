صور.. أحمد حسن وزوجته يبدآن حياة جديدة.. والجمهور: كل الدعم

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ فى أول ظهور لهما بعد مرور نحو 6 أيام ، على إخلاء سبيلهما ، نشر اليوتيوبر أحمد حسن ، صورا تجمعه بزوجته زينب ، عبر حسابه على موقع إنستغرام.وفاجئ اليوتيوبر وزوجته ، جمهورهما ، بعودة زينب لارتداء الحجاب مرة أخرى ، وعلق أحمد حسن ، على الصور قائلاً :الحمد لله […]

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