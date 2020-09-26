مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثمينًا من أنياب برايتون

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

حقق نادي مانشستر يونايتد انتصارًا قاتًلا على حساب مضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدفين في مباريات الجولة الثالثة ببطولة البريميرليغ لهذا الموسم.

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح برايتون النتيجة عن طريق نيال موباي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء قبل أن يسجل اليونايتد هدف التعادل عبر لويس دينك بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 43.

في الشوط الثاني وبهدف جميل سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 55 قبل أن يسجل برايتون هدف التعادل عبر سولومون مارش في الدقيقة 94.

وبعد ان أعلن الحكم صافرته انهاء المباراة احتسب ركلة جزاء للشياطين الحمر بعد الرجوع إلى تقنية الفار بعد لمس الكرة بيد احد لاعبي برايتون استطاع برونو فيرنانديز تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بتلك النتيجة بفوز صعب وأداء سيء لمانشستر يونايتد.

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