البنك المركزي يؤكد استعداده لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مصدر حكومي مطلع ، اليوم السبت ، “ان البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول من حساب وزاره الماليه في البنك المركزي ، كما اوضح بعدم وجود اي اشكالات فنيه او تقنيه بالوقت الحاضر تعيق ذلك .

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