عضو بالأمن النيابية يوجه طلباً للمخابرات بخصوص استهداف السفارات

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي، السبت 26-9-2020، بان هناك دافعا خارجيا يقف وراء اتهام الحشد الشعبي بالتورط ببعض الخروقات في البلاد.

وقال تقي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية تعمل تحت مظلة الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "الاتهامات الاخيرة للحشد بالتورط ببعض الخروقات في البلاد دافعها خارجي ومعروف".

ونبه الى ان "قرار مجلس النواب باخراج القوات الأجنبية، من البلاد كان صحيحاً لتجنب الاحتكاكات داخل الأراضي العراقية"، مؤكدا بان "الحشد لن يكون سبباً في اي خرق يؤدي الى ارباك المشهد الامني العام في العراق".

واضاف تقي، "موقفنا من امن السفارات والبعثات الدبلوماسية واضح في العراق، بمنع استهدافها، وعلى الاجهزة المختصة ومنها الاستخبارات والمخابرات ان تكشف هوية مستهدفيها".

ومضى "ندعم بناء علاقات دبلوماسية مع جميع الدول وفق ما يخدم مصلحة البلاد".

وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة (25 أيلول 2020)، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية.

وذكر الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، أنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني".

وأضاف، أن اللجنة "هي للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية".

وأكمل الصدر قائلاً: "على أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك"، مضيفاً: "ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن".

بعد ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

وأضاف، "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

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