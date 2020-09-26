التعليم تستعد لاطلاق تصنيف الجامعات

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تستعد وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق تصنيف الجامعات والكليات الحكومية والاهلية في العراق.ونقل بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، عن رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الدكتور علاء عبد الحسن عطية ، قوله في اجتماع الهيئة العامة للجامعات والكليات الاهلية :" ان وزارة التعليم تعتمد مؤشرات ومعايير لتقويم الجامعات ومتابعة مسار التطور الذي يعد محورا اساسيا في التصنيف العراقي للجامعات والكليات الحكومية والاهلية ، الذي يستعد جهاز الاشراف والتقويم العلمي لاطلاقه قريبا ".وناقش المجتمعون من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الاهلية ،بحضور ممثلي دائرة التعليم الاهلي في الوزارة ،آليات تعيين حملة الشهادات العليا في ضوء قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (112) لسنة 2020 واهمية مراعاة القيم المعيارية التي تحدد نسبة الطلبة والتدريسيين بما يتفق ومعايير ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي.واستعرضوا استعدادات العام الدراسي المقبل ومتطلبات التعليم المدمج ، واختتموا الاجتماع بمناقشة ملف اختيار القيادات الجامعية على وفق محددات القانون 25 لسنة 2016./انتهى3

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