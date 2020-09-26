انتحار رجل في الستينات من عمره في الحلة

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ انتحر رجل في الخامسة والستين من العمر في الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل:" ان الرجل انتحر بشنق نفسه داخل منزله ، في حي الاسكان وسط الحلة ".واضاف المصدر :" ان ذوي المنتحر ابلغوا الشرطة انه اصيب بالاكتئاب اثر مضاعفات فيروس كورونا الذي سبق اصابته به".انتهى

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