وكالة ناسا : زيادة مفاجئة لاسباب غير واضحة بمياه بحيرة الحبانية

2020/09/26 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكر موقع / Earth Observatory/ التابع لوكالة / ناسا / الفضائية الاميركية انه :" بعد سنوات من الجفاف في بحيرة الحبانية الواقعة بمحافظة الانبار غرب بغداد، شهد منسوب المياه في البحيرة ارتفاعاً مفاجئاً بحسب صور التقطتها الاقمار الصناعية".ونشر الموقع صورتين ، تظهر في الصورة الاولى بحيرة الحبانية في عام 2018، بمستوى مياه منخفض، حيث يرجح ان يشير اللون الاحمر الى وجود الطحالب والبكتيريا الناجمة عن انخفاض منسوب المياه، بينما تظهر الصور الاخرى، التي التقطت بعد عامين، اي في العام الجاري، ارتفاعاً واضحاً وقياسيا للمنسوب.واضاف :" ان سبب الزيادة لا يزال غير واضح حتى الآن، خاصة وان البيانات المأخوذة من الجهات المسؤولة لا تشير الى حدوث اي فيضانات او امطار غزيرة في محيط البحيرة مؤخراً "./انتهى3

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