الشرطة الاتحادية تلقي القبض على أحد قيادات داعش في كركوك

2020/09/26 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على أحد قيادات داعش في محافظة كركوك.





وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة المطلوبين من فلول داعش الإرهابي والقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ومن خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في كركوك وبمعلومات استخبارية دقيقة وتشكيل فريق عمل امني بقيادة اللواء محمد جواد جعفر قائد الفرقة الآلية جرى رصد تحركات وتواجد الإرهابي المطلوب ( ف ن ع ) ، والقبض عليه بعد أن ضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف في قرية (العاكوب) قضاء العباسي بكركوك”.





واضافت، أن “الإرهابي المكنى “ابو جعفر” تسلم مناصب قيادية مختلفة في داعش الإرهابي عمل خلالها ضمن ما يسمى ولاية نينوى وعمل أيضاً ضمن ولاية دجلة، وقد تسلم عدة مناصب منها امر مفرزه عسكرية ضمن ما تسمى ولاية نينوى لواء ابو موسى الاشعري واصيب في احدى العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا الامنية وعمل ايضاً ضمن الورشة العامة للتفخيخ بما تسمى ولاية دجلة وضمن ولاية الشام الباغوز في ديوان المفاصل ، حيث تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه”.

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