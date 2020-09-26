تسرب هواء في محطة الفضاء الدولية.. وناسا تعلق

2020/09/26 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبالرغم من الجهود الرامية للكشف عن مصدر التسريب، فإن متحدث باسم ناسا، دانيال هووت، صرح الجمعة، بأنه لا يوجد شيء قاطع حتى الآن، بالرغم من تعدد محاولات الكشف.

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