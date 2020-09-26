2020/09/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى مفاجآت آسيا – سامر الياس سعيد تمخضت بطولة دوري ابطال اسيا في دورها الاول بعد استئناف مبارياتها بعد التوقف جراء انتشار جائحة كورونا عن مفاجات كثيرة ابرزتها طريقة تنظيم البطولة بطريقة التجمع ولعل الاتحاد الاسيوي عمد الى اجراء هذه البطولة كبروفة اولى لاستئناف انشطته ومبارياته لاسيما تلك التي تدخل في اطار الاصفيات المزودجة […]

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