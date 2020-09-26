2020/09/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تعود إلى بغداد ومنافسات الأبطال تتواصل في الدوحة الشباب تؤكّد جهوزية ملعب كربلاء لتضييف الممتاز والإستحقاقات الآسيوية بغداد – قصي حسن اكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر مسلم، جهوزية ملعب كربلاء الدولي 30 الف متفرج لاستقبال مباريات كرة القدم للموسم 2020-2021 جاء ذلك خلال زيارة مسلم الى […]

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