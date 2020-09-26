2020/09/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكاء الإصطناعي ودوره المستقبلي في العراق – سلوان فرنسيس يوسف ان الذكاء الاصطناعي الذي يشار له بأختصارAI هو فرع من علم الحاسوب .وتشير وكيبيديا على انه تعرف الكثير من المؤلفات الذكاء الاصطناعي على انه ” دراسة وتصميم العملاء الاذكياء” .والعمل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في […]

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