2020/09/26 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني – أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، أن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، سيبدأ زيارة إلى العراق يوم غد الأحد ستستمر يومين.وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن “باقري سيبحث في العراق التعاون الأمني والعسكري وملف اغتيال سليماني والمهندس ومن كانوا برفقتهما”.وتابع، أن “باقري سيلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص التلفزيون الإيراني: قائد الاركان الايراني يزور العراق غدا الأحد المركز الخبري الوطني.

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