المجلس الوزاري للأمن الوطني يشدد على بذل أقصى الجهود لحماية البعثات الدبلوماسية

2020/09/26 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، وما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهداف المتكرر، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، والحفاظ على سمعة البلد في امام المجتمع الدولي، إضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية.

واكد الكاظمي خلال الاجتماع، ان الفرصة المتاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء وتحسين أداء القوات الأمنية، مشددا على عدم التساهل مع الأخطاء، مثمنا دور العشائر العراقية في حماية النسيج المجتمعي واسناد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب، نافيا وجود أي استهداف للعشائر العراقية.

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