تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى 10 من تشرين الاول المقبل

2020/09/26 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت رئاسة مجلس النواب جلسة المجلس الى يوم غد الاحد.

وقال مصدر برلماني ان مجلس النواب أجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق العاشر من تشرين الاول المقبل،كما صوت المجلس على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية في عدد المقاعد والكوتا النسائيةكما صوت المجلس على فقرة تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار المذكوروكذلك التصويت على فقرة بعدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كانواعتماد الاحصائية السكانية لعام الفين وعشرة والصادر من وزارة التخطيط بالإضافة الى اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في الانتخابات المقبلة.

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