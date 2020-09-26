مراهقون يقتحمون حيا بذريعة صيد الحمام في أربيل

2020/09/26 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، القاء القبض على أربعة متهمين على خلفية تورطهم بقتل شاب ليلة الامس.

وأكد المتحدث باسم المديرية هوكر عزيز في مؤتمر صحفي، ان شرطة المحافظة تمكنت وبعد اقل من عشر ساعات من ارتكاب الجريمة، من القبض على المتهمين بحادثة القتل التي اثارت لغطا كبيرا لدى الرأي العام في إقليم كردستان منذ لحظة ارتكابها.

وكانت كاميرات المراقبة قد اظهرت عددا من المراهقين اثناء دخولهم أحد احياء المدينة بذريعة صيد الحمام، وتسببهم بإزعاج سكان الحي وافتعال مشادة كلامية تطورت الى اطلاق نار، اسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما داخل منزله، واصابة شخصين آخرين، في وقت ذكر فيه بعض أهالي الحي ان المتهمين هم من متعاطي المواد المخدرة.

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