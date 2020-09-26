روحاني: تواجد القوات الأميركية يضر بأمن المنطقة لكن اخراجها ليس مهمتنا

2020/09/26 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني وجود القوات الأميركية ضارا بأمن واستقرار المنطقة.

وأكد روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان بلاده تعتبر الوحدة بين مختلف الجماعات والاطياف العراقية مبدأ مهما، وان ايران تقف الى جانب العراق حكومة وشعبا، للمساعدة على وحدته وتماسكه، لافتا الى ان ايران لم تؤمن قط بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق والعلاقات بين المجموعات العراقية.وعن الازمة بين طهران وواشنطن شدد روحاني على ان محاولة إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ليست مهمة بلاده، بل ان ذلك هو واجب أي بلد يتواجد فيه الأميركيون.

بالمقابل أشار وزير الخارجية فؤاد حسين الى أهمية تعميق العلاقات بين البلدين، وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاقيات بينهما، بما في ذلك التعاون الحدودي، والنقل، واستخدام شط العرب لتطوير التجارة، مضيفا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعيين لجنة متخصصة لإجراء مفاوضات وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

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