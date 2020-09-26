لجنة النزاهة النيابية تكشف عن موعد بدء الاستضافات للوزراء والمسؤولين

2020/09/26 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن موعد بدء الاستضافات للوزراء والمسؤولين

وأكد أعضاء اللجنة أن مجلس النواب سيشرع بعملية الاستضافات والاستجوابات بعد اكتمال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، لافتا إلى إن جدول الاستضافات سيتضمن وزير من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من المدراء العامين والمسؤولين.

وأضافوا أن الهدف من الاستضافة هو لتعجيل عملية الكشف عن الحقائق وعدم تسويفها بسبب البيروقراطية المعمول بها.

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