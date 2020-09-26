أخصائي يكشف أسباب الإصابة بسرطان الرأس والعنق

2020/09/26 | 21:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تعد أورام الرأس والعنق هي سادس أكثر الأورام الخبيثة شيوعا في العالم، حيث تنشأ من السبيل الهوائي الهضمي العلوي، بما في ذلك الشفة وجوف الفم وجوف الأنف والجيوب جانب الأنفية والبلعوم والحنجرة.

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