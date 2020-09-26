قيادي في داعش يسقط بيد قوة أمنية بكركوك

2020/09/26 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، القبض على أحد قياديي داعش في محافظة كركوك، عقب معلومات استخبارية دقيقة.



وذكرت قيادة الشرطة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (26 ايلول 2020)، أنه "تم رصد تحركات وتواجد الإرهابي المطلوب (ف ن ع) والقبض عليه بعد أن ضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف في قرية (العاكوب) قضاء العباسي بكركوك".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي المكنى ابو جعفر تسلم مناصب قيادية مختلفة في داعش الإرهابي عمل خلالها ضمن ما يسمى ولاية نينوى وعمل أيضاً ضمن ولاية دجلة، وقد تسلم عدة مناصب منها امر مفرزه عسكرية ضمن ما تسمى ولاية نينوى لواء أبو موسى الاشعري وأصيب في احدى العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا الامنية وعمل ايضاً ضمن الورشة العامة للتفخيخ بما تسمى ولاية دجلة وضمن ولاية الشام الباغوز في ديوان المفاصل".

وأشار البيان إلى أنه تم "تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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