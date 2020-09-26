مسؤول إيراني عسكري كبير يزور العراق غداً

2020/09/26 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، أن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، سيبدأ زيارة إلى العراق يوم غد الأحد ستستمر يومين.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن "باقري سيبحث في العراق التعاون الأمني والعسكري وملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس ومن كانوا برفقتهما".

وتابع، أن "باقري سيلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد".

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