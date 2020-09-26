رئيس الاركان الايراني في بغداد غدا

2020/09/26 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يبدأ رئيس هيئة الاركان الايراني اللواء محمد باقري يوم غد الاحد زيارة للعراق تستغرق يومين.وقال التلفزيون الايراني اليوم السبت :" ان باقري سيلتقي وزير الدفاع العراقي للبحث في التعاون الامني والعسكري ".واضاف انه: " سيتم كذلك بحث ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ومن كانوا برفقتهما "./انتهى3

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