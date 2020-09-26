عالية نصيف : لم نتصل لحد الان باللجنة العليا لمكافحة الفساد .. ولا نعرف حتى مكانها

2020/09/26 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / عبرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن استغرابها من عدم لقاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد بلجنة النزاهة .وقالت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان لجنة النزاهة النيابية مايزال اتصالها مقتصرا على الجهات الرسمية المتمثلة بالقضاء وهيئة النزاهة ".واضافت نصيف :" ان كافة الملفات والمعلومات والاخبارات والاحالات ، تحال الى هيئة النزاهة باعتبارها ذراع مجلس النواب وذراع لجنة النزاهة ".واوضحت : ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد ، لم تجتمع لحد الان بلجنة النزاهة او الاعضاء الفاعلين اجتماعا مشتركا ، ولانعرف مقرها واين مكانها حتى نستطيع ان نوصل لها الملفات.



ومازلنا نتعامل مع القضاء كادعاء عام و نزاهة "./انتهى3

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