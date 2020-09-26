العراق لا يسمح باي تهديد لجيرانه انطلاقا من أراضيه

2020/09/26 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على المصالح الاقتصادية والسياسية ، مض...

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