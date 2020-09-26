تصريحات “حماسية” من الهيئة الوطنية للاستثمار: ستلمسون نتائج اقتصاد عراقي جديد في الأسابيع المقبلة!

2020/09/26 | 21:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن اعدادها آلية جديدة للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي في جميع محافظات البلاد، فيما وعدت بـ”نتائج لاقتصاد عراقي جديد” خلال الاسابيع المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “رئيس الهيئة، سها داود النجار، اكدت خلال حضورها ورشة العمل الموسعة المنعقدة في واسط تحت شعار ( الاستثمار بوابة الأعمار ) أن المستثمر العراقي لا تنقصه الإمكانية المادية والمعنوية والمهنية للنهوض بالاقتصاد العراقي”.

وشددت النجار، على “امكانية نجاح هذه الالية وبالاخص أذا كانت الحكومة شريكاً وداعماً لها, لصياغة مشاريع وطنية كبرى تلبي متطلبات وحاجة القتصاد المحلي وليس وفقاً لحاجة المستثمر”.

واوضحت، ان “مهمة هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات لا تقتصر على منح الأجازات الاستثمارية وإنما تتعداها لتكون بوابة مشرعة لجذب واستقطاب الاستثمارات الناجحة أينما تكون بعد توفير المفقودات وأيجاد الطريقة المثلى للأستفادة من السيولة والامكانيات المتوفرة”.



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وبينت، ان “العاملين في الهيئة الوطنية للاستثمار مسلحين بفريق متخصص ومتمكن قادر على أعادة صياغة ورسم أولويات الأقتصاد العراقي الجديد وهذا ما ستلمسونه خلال الأسابيع المقبلة”، لافتة الى انها “اطلعت خلال الجولة التي اجرتها على المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها في المحافظة

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