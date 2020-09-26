"مرتبطة بالتلاوي".. رويترز: قوات الأمن اللبنانية تقتل عنصرين بجماعة مسلحة

2020/09/26 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن اللبنانية قتلت مسلحين اثنين على الأقل خلال تبادل مكثف للنيران يوم السبت مع جماعة مسلحة في شمال شرق لبنان بالقرب من الحدود السورية.

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