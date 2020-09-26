2020/09/26 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجّل 4270 إصابة بكورونا ورقم مخيف في وفيات كردستان بغداد – قصي منذر سجلتت وزارة الصحة امس السبت 4270 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق مقابل 3652 حالة شفاء.وبحسب الموقف الوبائي الذي اعلنته الوزارة فقد بلغت عدد حالات الوفاة 68 كان منها 33 حالة في اقليم كردستان . […]

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