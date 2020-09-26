2020/09/26 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية: أربيل أستخلصت إستنتاجات خاطئة من نسخة مشوهة لمقابلة صحفية مع علاوي بغداد – الزمان اكدت وزارة المالية الاتحادية ان البيان الصحفي الصادر عن حكومة كردستان بشأن مقابلة وزير المالية في الحكومة الاتحادية علي علاوي مع صحيفة بريطانية كان رداً على نسخة مشوهة وغير دقيقة واستخلص استنتاجات خاطئة.وقالت في بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: أربيل أستخلصت إستنتاجات خاطئة من نسخة مشوهة لمقابلة صحفية مع علاوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: أربيل أستخلصت إستنتاجات خاطئة من نسخة مشوهة لمقابلة صحفية مع علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).