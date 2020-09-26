منظمة الصحة العالمية: شرط واحد لتفادي ارتفاع وفيات كورونا

2020/09/26 | 21:39 - المصدر: يس عراق

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جثة إحدى ضحايا كورونا في البرازيل - ا ف ب

يس عراق: متابعة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من احتمال وصول وفيات كورونا في العالم إلى مليوني شخص، فيما تتزايد الدعوات لتوزيع عادل للقاحات بعد التوصل إليها.

ورداً على سؤال في جنيف عن احتمال أن يصل العدد النهائي للوفيات بكوفيد-19 إلى مليوني شخص، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين “ما لم نبذل كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر بل لسوء الحظ وللأسف محتملة جداً”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وينتظر العالم نتيجة ماراثون التوصل للقاح ضد الفيروس، وسط مطالبات ضرورة ضمان حصول دول العالم عليه.

وضمت أستراليا صوتها الجمعة إلى أصوات أمريكا اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 عند إنتاجها في المستقبل، فيما سبق أن ضمنت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أكثر من نصف الجرعات التي قد تكون متاحة في المرحلة الأولى.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون “حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه” مؤكداً “إنها مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية”.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت أمام الأمم المتحدة أن بلاده وهي أحد أكبر مصنعي اللقاحات في العالم، ستستخدم كافة مواردها في مكافحة الوباء “من أجل البشرية جمعاء”.

وقال مودي إن “إنتاج الهند من اللقاحات وقدراتها في التسليم ستستخدم من أجل مساعدة البشرية على مكافحة هذه الأزمة”، مضيفاً أن بلاده سوف تساعد الدول أيضاً “على تحسين قدراتها في سلاسل التبريد والتخزين من أجل توصيل اللقاحات”.

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