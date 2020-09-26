السليمانية تحتضن دورة تدريبية للعبة المواي تاي

2020/09/26 | 21:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت اليوم السبت، الدورة التدريبية لمدربي اقليم كوردستان بالمواي تاي واجراء اختبارات للاعبين، في محافظة السليمانية، بحضور المحافظ د.هفال ابو بكر الذي رعى النشاط.

وذكر رئيس الاتحاد المركزي للمواي تاي الماستر مصطفى جبار علك في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الدورة التدريبية شهدت مشاركة عشرون مدربا في اقليم كوردستان وخمسة مدربين من العاصمة بغداد، فضلا عن اجراء الاختبارات للاعبين لمنحهم جواز المشاركة في البطولات المقبلة وبلغ عدد المتقدمين الذين خضعوا للاختبار من قبل مدربي المنتخبات الوطنية 170 لاعباً.

واكد علك، ان محافظة السليمانية تعد من ابرز معاقل اللعبة وفيها قاعدة واسعة خرجت العديد من الابطال الذين حققوا الانجازات على المستوى الاقليمي والاسيوي و الدولي، مشيرا الى ان الدورة التدريبية والاختبارات كانت برعاية محافظ السليمانية هفال ابو بكر الذي حضر حفل الختام وابدى اعجابه باللعبة وقاعدتها واهتمام شباب المحافظة بممارستها، واعداً بدعم الابطال ورعايتهم وتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لاقامة البطولات المحلية و الدولية بالمحافظة".

واشار رئيس اتحاد اللعبة الى، ان وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال كان متواصلا مع الاتحاد ومطلع على كل خطوات العمل وبارك لنا النجاح بتحدي الظروف الصعبة و عدم توفر الاموال ومواصلة العمل، وعلى هامش ختام الدورة التدريبية كان هناك اتصال هاتفي بين محافظ السليمانية ووزير الشباب والرياضة، حيث قدم الاخير شكره للمحافظ على رعايته ودعمه للعبة و للنشاطات الرياضية فيما دعا ابو بكر الوزير درجال لزيارة محافظة السليمانية وتم الاتفاق على ترتيب الزيارة وتحديد موعدها بأقرب وقت.

ولفت البيان، الى ان علك وفي ختام حديثه شكر محافظ السليمانية ووزير الشباب والرياضة ونادي آشتي ونادي سيروان واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المركزي ومدربي المنتخبات الوطنية لمساهمتهم بنجاح النشاط.

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