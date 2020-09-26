بعد عودتهما.. أحمد فلوكس يوجه رسالة رومانسية لزوجته

2020/09/26 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس ، عودته لزوجته الأولى “رابيا” ، أم ابنه الوحيد “سيف الدين” ، بعد إنفصال دام أكثر من 15 عاما ، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما ، فكان فلوكس ، حريص على الإتصال بها وبابنهما ، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف […]

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