مع اقتراب الشتاء.. كورونا يرفع سعر “لقاح الانفلونزا” إلى الضعف بعد أن كان “مهملًا” في السنوات السابقة

2020/09/26 | 21:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت وسائل اعلام مصرية، عن ارتفاع اسعار مصل لقاح الانفلونزا إلى ضعف سعره الحقيقي هذا العام مع اقتراب الشتاء، وذلك بسبب الإقبال على اخذ اللقاح ضد الانلفونزا لمنع الاصابة به واختلاط الامر على المصاب بين فيروس كورونا والانفلونزا.

وبينت صحيفة مصرية أن “حالة من الغضب الشديد اجتاحت عددا كبيرا من المواطنين، وذلك بعدما أعلنت هيئة المصل واللقاح عن ارتفاع أسعار مصل الأنفلونزا الذى كان سعره ٦٠ جنيها إلى ١٧٠ جنيها معتبرين أن الهيئة تستغل احتياج المواطنين لهذا المصل بسبب فيروس كورونا”.

وعبر عدد كبير من المواطنين عن رفضهم لاستغلال الهيئة لأسعار مصل الأنفلونزا ورفعها أسعار المصل دون مبرر واضح مما يدل على أنها تستغل حاجة المواطنين لهذا المصل ورفعت أسعاره وبالتالى فإن الصيدليات أيضا سترفع سعره ويكون الضحية الوحيدة هى المواطن.

مهيتاب أحمد إحدى الأمهات قالت إن “ابنتها اعتادت على أخذ يتاب أحمد إحدى الأمهات قالت لـ”الزمان” إن ابنتها اعتادت على أخذ مصل الأنفلونزا كل عام وتحديدا مع دخول فصل الشتاء، وذلك لوقاية ابنتها من الإصابة بالأنفلونزا، مشيرة إلى أن هذا العام هو عام مختلف جدا، وذلك بسبب فيروس كورونا، وتخوف الكثيرين من أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة بفيروس الأنفلونزا، وهذا ما دفع الكثيرين إلى الذهاب إلى هيئة المصل واللقاح من أجل شراء المصل من أجل إعطائه لأبنائهم”.

وأضافت أن فكرة مصل الأنفلونزا قائمة على تحصين الأبناء من فيروس الأنفلونزا الموسمية، والتى تصيب الكثيرين من الأطفال صغار السن خصوصا فى فصل الشتاء، ولكن ما تقوم به الهيئة هو استغلال المواطنين ويجب على وزارة الصحة أن تتدخل وتحل هذه الأزمة.

أما مديحة محمد إحدى الأمهات قالت إن حالة الوعى التى نشرتها الدولة فى العديد من الوسائل الإعلامية كانت السبب الرئيسى فى أن تقوم الأمهات وأولياء الأمور فى الاهتمام بأخذ مصل الأنفلونزا من أجل الاهتمام بصحة أبنائهم، خاصة أن هذا العام مختلف عن كافة الأعوام الماضية، بسبب تخوف أولياء الأمور على أبنائهم وحرصهم على أن يذهبوا إلى المدارس الخاصة بهم فى أمان.

وأضافت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والابتعاد الاجتماعى واستخدام المطهرات والكحول، ولكن كل هذا لا يحمى الأطفال، بسبب صغر سنهم وهذا ما يدفعنا إلى تحصينهم بأخذ مصل الأنفلونزا من أجل حمايتهم وتحصينهم، خاصة أن مصل الأنفلونزا يقوى المناعة لدى الاطفال للفيروسات المرتبطة بالانفلونزا.

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