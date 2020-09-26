جدول مزدحم بالطائرات ينتظر مطار البصرة يوم غد الأحد

2020/09/26 | 22:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يستقبل مطار البصرة يوم غد الاحد، 6 طائرات 3 منها عراقية، واثان اماراتية، واخرى قطرية.

وبحسب جدول حركة الطيران في مطار البصرة فإن طائرتان اماراتيتان تعود لفلاي دبي واخرى للخطوط الجوية الاماراتية، تحطان في مطار البصرة قادمتان من مطار دبي يوم غد الاحد.

ويستقبل المطار ايضا طائرة للخطوط الجوية القطرية قادمة من مطار الدوحة، فضلا عن 3 طائرات للخطوط الجوية العراقية قادمة من بغداد واربيل والسليمانية.

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