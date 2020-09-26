دوري أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يتأهل إلى ربع النهائي 

2020/09/26 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع الأهلي السعودي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2017، عقب فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف، السبت، على استاد الجنوب في الدوحة.

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