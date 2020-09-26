جدول اعمال جلسة مجلس النواب الأحد

2020/09/26 | 22:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الأحد جلسته بالرقم 10 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، فأن المجلس سيعقد جلسته في تمام الساعة الـ 12 من منتصف نهار يوم غد الأحد للتصويت واجراء القراءة لعدد من مشاريع القوانين.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد رفعت جلستها المنعقدة في وقت سابق من اليوم السبت، الى يوم غد الاحد.

وادناه نسخة من الوثيقة التي تتضمن فقرات جلسة مجلس النواب ليوم غد الاحد.

PUKmedia متابعة‌

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