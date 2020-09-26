البنك المركزي يوضح بشأن صرف رواتب شهر أيلول

2020/09/26 | 22:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر حكومي مطلع، السبت، باستعداد البنك المركزي العراقي لاستلام اشعارات صرف رواتب المتقاعدين والموظفين لشهر أيلول.

وقال المصدر في حديث لـ "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (26 أيلول 2020)، ان "البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول من حساب وزارة المالية في البنك المركزي".

وأضاف، ان البنك "اوضح بعدم وجود اي اشكالات فنية او تقنية بالوقت الحاضر تعيق ذلك" .

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