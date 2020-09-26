الحشد الشعبي ينفذ عمليات استباقية في مناطق كتفي الرزازة وجرف النصر قبيل الزيارة الاربعينية

2020/09/26 | 22:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بابل

أكدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي تنفيذ عمليات استباقية في مناطق كتفي الرزازة باتجاه الصحراء ومنطقة البحيرات في جرف النصر ضمن خطة زيارة الاربعين.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني لـ /المعلومة/، أن “قطاعات الحشد الشعبي الجيش والشرطة نفذت عملية استباقية في مناطق كتفي الرزازة باتجاه الصحراء ومنطقة البحيرات في جرف النصر ضمن خطة زيارة الاربعين”.

وأضاف الحمداني انه “تم تفتيش كتفي النهر بالاشتراك مع قيادة عمليات الانبار وقاطع جرف النصر تفتيشا نهريا بشكل كامل من سور بغداد وصولا الى نهاية القاطع عبر زوارق قيادة عمليات الانبار وقاطع البحيرات التابع لقيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي”.

واشار الى ان “هذه العمليات تهدف الى تأمين المناطق الرخوة في شمال بابل، والقطاعات المنتشرة ستقوم بالتفتيش بشكل مستمر لتأمين الزيارة الاربعينية ذهابا وايابا”.



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