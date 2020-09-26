تجربة “مذهلة”.. الصين تطلق سياراتها الكهربائية  “الطائرة”!

2020/09/26 | 22:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

بدأت شركة Xpeng الصينية، اليوم السبت، تشغيل السيارة الكهربائية عن نموذجها الأولي من الجيل الأول لمركبة طائرة في معرض بكين للسيارات.

وضعت Xpeng المدعومة من Alibaba الأموال في تكنولوجيا السيارات الطائرة كجزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى.

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية اليوم، في معرض بكين للسيارات عن أول سيارة في سلسلة من المركبات الطائرة الكهربائية التي قالت الشركة الناشئة إنها تطورها.

وعرضت السيارة مع ثمانية مراوح وإطار يشبه الكبسولة ، وتشبه السيارة طائرة بدون طيار تحمل بشرًا أكثر من كونها سيارة طائرة، وتم تطوير النموذج الأولي بواسطة Xpeng Heitech ، وهي وحدة تكنولوجية مملوكة بالأغلبية لشركة Xpeng والرئيس التنفيذي He Xiaopeng.

وقالت Xpeng في بيان لها إن الوحدة جزء من البحث والتطوير طويل المدى للشركة ، وأن الأعمال الأساسية واستراتيجية التطوير لم تتغير.



تتوقع الشركة الاستفادة من البحث في مجالات مثل تقنيات الدقة ورسم الخرائط.

ويمكن للمركبة الطائرة استيعاب ما يصل إلى راكبين ، وهي مصممة لارتفاعات منخفضة من 5 أمتار إلى 25 مترًا (16.4 قدمًا إلى 82 قدمًا) ، وفقًا لـ Xpeng.



المشروع في مرحلة المفهوم ، وقالت الشركة إنها ستقيم آفاق المساحة قبل الشروع في أي استثمار كبير.

وقال بريان جو ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس Xpeng ، لشبكة CNBC في مقابلة على هامش معرض بكين للسيارات يوم السبت: “هذا استكشاف بعيد المدى للبحث والتطوير بالنسبة لنا للتفكير حقًا في التنقل في سياق أكبر”.

وقال جو: “نعتقد في المستقبل ليس فقط السيارات الكهربائية ستتمتع بميزات القيادة الذاتية للتنقل الذكي ، ولكن مع التقنيات الأخرى ، ستمكّن الأجهزة الأخرى التي يمكنها إنشاء نظام بيئي متعدد الأبعاد ، سيكون مثيرًا للغاية”.



“لهذا السبب نستثمر في هذا المجال ونقوم ببعض الاستكشاف.”

وكان التنظيم عقبة رئيسية أمام تطوير الطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة.

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